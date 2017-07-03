Gerçekler öcü gibi!

Yürüyen Adam'ın

iddiası vahim:

Dünkü SÖZCÜ'de okudunuz: Kılıçdaroğlu, SÖZCÜ'ye yönelik

haksız operasyon için

“SÖZCÜ'nün sahibi Burak Akbay'a yapılan başlı başına bir felâket. Büyük bir ihtimalle gazetesine göz diktiler. Çünkü SÖZCÜ halka gerçekleri anlatıyor. Buna tahammül edemiyorlar” dedi.

İktidarın adaleti böyle işte… Bir de “Adalet yollarda aranmaz” diyorlar. Haksızlıkların ayyuka çıktığı dönemde sesinizi tüm millete duyurmaktan başka çare kalmıyor. Kılıçdaroğlu da bunu yapıyor, iktidarı ürkütüyor.

AKP iktidarının gerçeklerden öcü gibi korktuğu anlaşılıyor. SÖZCÜ başta olmak üzere muhalif basına yapılan baskılar, delilsiz açılan davalar, bugüne kadar hukukun egemen olduğu hiçbir ülkede görülmedi.

İşin en tuhaf tarafı da iktidarın bu adaletsizlikleri “Haktan, hukuktan, düşünce ve fikir özgürlüğünden bahsedip,

ülkede demokrasi olduğunu iddia ederek” saklamaya çalışması…

Memlekette gerçek anlamda demokrasi olsaydı halimiz böyle mi olurdu? Ana muhalefet lideri bu kahredici yaz sıcağında “Adalet” diye yollara mı düşerdi?