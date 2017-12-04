Göğsümüzü siper ederiz!

Biz, iktidarın dış politikalarının yanlışlığını her fırsatta yazıyoruz. “Yanlış”a hiç korkmadan “Yanlış” demek gibi bir meslek anlayışımız var. İktidardan çıkar elde etmek için yalakalık yapmak ve “Yanlış”a “Doğru” demek bizim işimiz değil. Ancak, yabancı devletlerden ülkemize yönelik her saldırıya da, yekvücut halinde, göğsümüzü siper etmeye hazırız.

İYİ Parti Genel Sekreteri Aytun Çıray'dan da bizim bu görüşlerimize benzeyen bir mektup aldım. Bu nedenle özetleyerek naklediyorum:

“Değerli büyüğüm… Biz İYİ Parti olarak milli bir dış politikanın savunucusuyuz. AKP'nin dış politikalarına muhalefet etmemizin nedeni, onların milli olmaktan uzak, saygınlığımıza halel getiren bu dış politikalarıdır. Ancak bizim, AKP'nin anlayışına muhalefet etmemiz, dış dünyanın yanında yer aldığımız anlamına da gelmez. ‘Erdoğan batsın da, Türkiye'ye ne olursa olsun' anlayışını ülkemize ihanet kabul ederiz!

Eğer demokrat olup da muhalefetin yapıcı uyarılarına kulak verselerdi, Türk Milleti'nin önünde başları öne eğilmezdi. Saygılarımla…” (Aytun Çıray)”