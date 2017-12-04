AKP'nin Muş İl Kongresi'nde konuşan Erdoğan:

“Bazı haberler alıyorum. Bazı sinyaller alıyorum. Bazı işadamlarının varlıklarını yurtdışına kaçırma gibi gayretleri olduğunu duyuyorum. Önce kabinemize sesleniyorum. Bunların hiçbirine çıkış için izin vermemelisiniz. Çünkü bu adamlar hıyaneti vataniyedir” dedi.

Erdoğan, aynı konuşmanın devamında “Türkiye'nin son 15 yılı demokrasinin şaha kalktığı bir süreç oldu” diye konuştu. Bu iki ifade arasında büyük çelişki var!

Demokrasinin şaha kalktığı bir ülkede hiç kimsenin anayasal hakları kısıtlanamaz! Kısıtlanıyorsa demokrasi sözü sadece lâfta kalır.

Devlet bir yandan yatırımı teşvik açıklamaları yapıyor, diğer yandan yerli ve yabancı yatırımcılara gözdağı veriyor!

Erdoğan'ın sözlerini dinleyen hangi yabancı işadamı kendini güvende hissedip yatırım yapmaya cesaret edebilir?

Erdoğan bir gün sonra “Bir düzeltme yapmak istiyorum. Türkiye serbest piyasa ekonomisine sahip bir ülkedir. İsteyen herkesin parasını yurtdışına çıkarma hakkı vardır” dedi ama kırılan testiyi düzeltmek çok zor!