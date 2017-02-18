Cumhuriyet kurulduğundan bu yana herkes “Egemenlik

milletindir” der durur.

Yapılan anayasa değişikliği, referandumda kabul oyu alırsa “egemenlik milletindir” sözü artık tarihe karışacak ve…

Egemenlik bir kişinin olacak!

Mesele Erdoğan meselesi değil, sistem meselesi… Erdoğan da herkes gibi bir fanidir. Fakat sistem ülkede uzun yıllar kalıcı olacaktır.

Başkan'ın adı bugün Erdoğan, yarın Aydoğan veya Gündoğan olabilir. Bizim endişemiz, Türkiye'nin geleceğini düşünmekten kaynaklanıyor.

İleriki yıllarda kim bu olağanüstü

yetkilere sahip olacak?

Diyelim ki, Hitler, Saddam veya Pinochet kafalı biri, öyle veya böyle, iktidarı ele geçirdi. Olamaz mı yani?

Peki, o zaman bu memleketin ve çaresiz milletin hali ne olacak?

Bir ülkenin anayasası yapılırken asla kısa vadeli düşünmemek gerekir.

Bu sakıncalı sistemi Türkiye'nin başına musallat eden Devlet Bahçeli'nin gazetelerde çıkan bir demecini okudum:

“Sabaha kadar ülkemi

düşünüyorum!” diyordu.

Ülkesini düşünüyor ha?

Affedersiniz ama güle güle

bir hal oldum!