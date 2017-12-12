İktidara göre Türkiye “İnsan Hakları” konusunda mükemmel bir ülke…

“10 Aralık İnsan Hakları” günü nedeniyle iktidar kanadından yayınlanan mesajlarda, demokratik hak ve özgürlüklerin kullanılmasında Türkiye'nin rahat bir ülke olduğu ileri sürüldü.

İyi güzel de… Bu ifadeler keşke sadece lâfta kalmasaydı! İnsan haklarının hiçe sayıldığı böyle bir durum, eski yılların hiçbir döneminde yaşanmamıştı!

Ülke Kanun Hükmünde Kararname (KHK) mağdurlarıyla dolu…

Yaşanan birçok olayın demokrasiyle bağdaşır yanı yok!

Türkiye'de 291 kapalı ceza infaz kurumu, 70 müstakil açık, 5 kadın açık ceza kurumu, 7 çocuk kapalı infaz kurumu ve 3 çocuk eğitim evi olmak üzere dört yüze yakın cezaevi var! Cezaevlerinin toplam kapasitesi 207 bin 279… Şu anda yatmakta olanların sayısı ise 229 bin 790… İstiap haddi 22 binden fazla aşılmış durumda.

Halen tutuklu sayısı 85 bin 406… Bunların birçoğunun yargılama sonunda beraat edeceği düşünülüyor. Peki, tutuksuz yargılanamazlar mıydı?

Hak ihlalleri görmezden gelinmese, her tutulan içeri tıkılıp cezaevleri böylesine balık istifi doldurulmazdı!