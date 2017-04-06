Haksızlık diz boyu!

AKP ve yandaşları “HAYIR”cılara düşman gibi bakıyorlar!

Devletin bütün imkânları “EVET”çilerin emrinde…

Birçok camide yapılan “EVET reklamları” yetmiyormuş gibi şimdi minarelerden de “EVET” anonsları yapılacakmış… Bir bu eksikti!

Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez, dinin siyasete alet edildiğini görmüyor sanırım.Yoksa o da mı işin içinde? Bir din adamının haksızlık

yapması caiz midir?

Eşit şartlarla yapılmayan bir halk oylaması âdil olmaz!

Üsttekiler haksızlıktan yana olursa, alttakiler durur mu? Onlar da göz korkutmak için cıyaklayıp duruyorlar! Malûm, balık baştan kokar!

Referandum arenasında bunlar olurken, ülke ne halde?

Döviz patladı, bizim para çatladı!

Faizler yükseldi, işsizlik tavan yaptı, yoksulluk yürek sızlattı.

Enflasyon azgınlaşıp canavarlaştı. Fiyatlar zirveye tırmandı.

Buna rağmen AKP'li bakanlar haykırıyor:

“16 Nisan'dan sonra her şey düzelecek, Türkiye şaha kalkacak!”

Çocuk mu kandırıyorlar, yoksa aklımızla mı alay ediyorlar, nedir?