Hayasız bir tehdit!

Sevgili okurlar… Fox TV ana haber sunucusu Fatih Portakal'ın ölümle tehdit edildiğini duyunca hiç şaşırmadım.

Aslında böyle alçakça bir tehdidin olacağını uzun süredir tahmin ediyordum. Neden?

Bence Fatih Portakal, Türkiye'nin en başarılı ana haber sunucusu… TV dilinde buna “anchorman” diyorlar ama ben bu İngilizce ifadeyi sevmiyorum. Türkçesi, TV'de ana haberleri sunan kişi…

Fatih Portakal düzgün, dürüst ve muhalif sunuşuyla AKP yanlılarına ve iktidar yalakalarına diken gibi batıyordu.

“Doğru söyleyeni dokuz köyden kovarlar” denir ya… İşte bu da öyle bir şey! Fatih Portakal'ın bütün kabahati doğruları söylemek!

Bizdeki bir kısım yalakaların demokrasi denilen hasletten yana hiç nasipleri yok! Antidemokratik ve ilkel kişiler… Her şeyi zorbalık ve tehditle halledeceklerini sanıyorlar!

Ne yazık ki iktidar da bu densizleri önlemek için hiçbir şey yapmıyor!

Şimdi, devletin polisine düşen görev, Fatih Portakal'a “Seni öldüreceğim!” diye hayasızca tehdit savuran bu sapığı en kısa zamanda bulmaktır.

Belki şaşıracaksınız ama ben polisimize güveniyorum.