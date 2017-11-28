Hedef belli!

Biz iktidarın yanlış politikalarını hep eleştiriyoruz. Ancak… AKP'yi eleştirmemiz asla yabancıların yanında yer almamız anlamına gelmez. Bütün dış düşmanların canı cehenneme!

Biz her zaman Türkiye'nin çıkarlarını savunduk ve savunmaya devam edeceğiz. Sorunlarımızı kendi içimizde çözeriz.

Uluslararası kaçakçı Reza Zarrab itirafçı olmuş, Türkiye'yi suçlayacakmış… ABD de onun lâflarıyla ülkemizi köşeye sıkıştıracakmış!

Peki, sen kimsin arkadaş? Ülke- mizi yargılama hakkını nereden alıyorsun?

“Türkiye, İran ambargosunu deldi” diyorsun.

Deldiyse ne oldu? Koskoca Türkiye, ticaret yapacağı ülkeyi sana mı soracak?

Senin paşa gönlün istiyor diye Türkiye, İran'la bozuşarak doğalgazsız kalıp kış ortasında milleti soğuktan donduracak mıydı?

Artık mesele netleşti. ABD'nin hedefi kaçakçı Zarrab-Marrab değil, onu âlet ederek bir kukla gibi kullanıp Türkiye'yi vurmak!

Amerika “Ben güçlüyüm, her istediğimi yaparım” kabadayılığını artık bırakmalı!

Her zaman söylediğim sözü tekrarlayayım:

“Bizim, Amerika gibi bir dostumuz (!) varken, düşmana hiç ihtiyacımız yok!”