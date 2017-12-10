Reza Zarrab'ın tanıklığı 7 günde tamamlandı!

İktidarın “Hayırsever” olarak tanıttığı herif-i naşerif (şerefsiz herif) Amerika'da yargıç önünde bülbül gibi öttü durdu!

“AKP'li filan bakana şu kadar milyon dolar rüşvet verdim.”

“Banka genel müdürüne kutu içinde milyon dolar rüşvet yolladım.”

“Dekontlar, ses kayıtları, işte bütün belgeleri!”

Reza Zarrab davasının kepazeliği gazetelerde ve dünya televizyonlarında dizi film gibi yayınlandı. Kâinata rezil olduk!

Buna karşılık ülkemizde rüşvet aldığı iddia edilen kişiler hakkında en ufak bir soruşturma açıldı mı? Hayır!

Ya ne yapıldı?

Reza Zarrab casus ilan edildi, mallarına ve banka hesaplarına el konuldu. Bunun çok daha önce yapılması lâzımdı ama yapılmadığı gibi tutuklu olduğu cezaevinden salındı, “Hayırsever

işadamı” diye ödüllendirildi ve elini kolunu sallaya sallaya Amerika'ya

kaçmasına izin verildi!

Reza Zarrab bizimkilerin iddia

ettiği gibi “casus” olabilir. Tamam da… Casusluk yapabilmesi için ona devletin sırlarını, gizli bilgileri kim ya da kimler verdi? Onların ortaya

çıkarılması gerekmez mi?