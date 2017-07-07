“Bu ülkede nefes alan herkes için adalet istiyoruz. Çünkü adalet, bir gün adaleti katledenlere de lâzım olacaktır” diyen CHP lideri Kılıçdaroğlu'na hak vermemek mümkün değil.

Biraz okumuş yazmış olanlar, tarih sayfalarının, burnundan kıl aldırmayan, kitlelere hükmeden, kendilerinin Tanrı'nın yeryüzündeki gölgesi ya da temsilcisi olduğunu zanneden kişilerin üzücü sonları ile dolu

olduğunu bilirler.

Hz. Muhammed'e ait olduğu belirtilen şu cümle de adaletin önemine

vurgu yapar:

“Kâfirlerin iktidarı bile eğer âdil ise sürebilir. Ama müminlerin iktidarı, eğer adaletsiz ise mutlaka yok olur.”

Adliyelerde yazılı olan “Adalet mülkün temelidir” cümlesi de, adalet olmayan devletlerin temelsiz oluşunu ya da temellerinin ne kadar çürük olduğunu anlatır.

Adaletsizlik bir ülke için yangından daha tehlikelidir, tüm insani değerleri kavurur, bitirir!

Kılıçdaroğlu'nun 23 gündür devam eden Adalet Yürüyüşü'nün ne kadar isabetli olduğu, toplumda büyük destek bulmasından ve tüm iktidar mensuplarıyla birlikte iktidar destekçisi Devlet Bahçeli'nin çığlıklarından anlaşılıyor!