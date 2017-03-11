Hesaplaşma ha?

Söylenenler gerçekten üzücü, iç karartıcı…

Bir ülkenin siyasi liderleri halk oylamasını hesaplaşmaya çevirirse, karşı görüşte olanları terör yanlısı olmakla suçlarsa o ülkede dirlik, düzen ve huzur

olabilir mi?

Öyle bir ülkede hep kargaşa, hep kaos hüküm sürer!

İktidar yanlısı gazeteler şu manşeti attılar:

“Hesaplaşma günü

16 Nisan!”

Kim söylüyor bunu? Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan!

Kiminle hesaplaşacak?

Referandumda “Hayır” diyecek olanlarla… Bunlar PKK'lı ve FETÖ'cü imiş!

Ülkenin yarısından çoğu “Hayır”cı! Milyonlarca insan terörist mi yani? Nasıl bir düşüncedir bu?

Tayyip Bey böyle der de onun uydusu haline gelen Devlet Bahçeli durur mu? O da aldı sazı eline, tam bir AKP'li ağzıyla konuşarak “16 Nisan'da zincirleri kıracağız!” dedi. Koltuğu kaybetme korkusu adama neler söyletiyor?

Her şeye rağmen “Hayır” oyları önde gidiyor.

Bir şeyin hatalı olduğunu bildiği halde o şeyden yana çıkmayanlar korkaktır. Bu ülkenin insanlarının cesareti ise tartışılmaz!

16 Nisan'da millet korkak olmadığını o beylere

bir kez daha gösterecek!