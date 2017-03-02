Hürriyet olayı!

Sert bir ses havada yankılar yaparak çın çın öttü:

“Bu terbiyesizliktir!

Bu seviyesizliktir!

Bunun bedelini ağır ödeyecektir!”

Kim söyledi bu sözleri? Cumhurbaşkanı Erdoğan!

Peki, kim terbiyesizlik yapmış? Kim bedelini ağır ödeyecek?

Hürriyet Gazetesi… Ne yapmış Hürriyet?

“Karargâh rahatsız!” diye bir başlık atmış!

Bu başlık, maksadı aşan bir yazı işleri hatası olamaz mı? Olabilir. Nitekim Hürriyet de, başlığın maksadı aşan editoryal bir hata olduğunu açıklayıp “Üzgünüz” dedi.

Peki, Erdoğan'ın, kan davasıymış gibi “Bedelini ağır ödeyecekler” diye köpürmesine ne demeli? 80 milyonluk koca bir devletin Cumhurbaşkanı'nın söyleyeceği sözler mi bunlar?

Savcılık zaten soruşturma açmış durumda… Cumhurbaşkanı'nın böyle konuşması, bağımsız yargıya baskı mesajı olarak yorumlanmaz mı?

Hürriyet yönetimi hatasını kabul edip, üzüntülerini belirtti. Daha ne yapsın?

Bu hata AKP'nin işine geldi. Toplu halde mağduru oynayarak “Evet” oylarını artırmaya çalışıyorlar. Hesap bu! Yoksa basit bir dikkatsizlik böyle facia haline getirilmezdi!