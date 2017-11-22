Amerika'dan gelen son haber ilginç… Daha kısa bir süre öncesine kadar 75 yıl hapsi istenen Reza Zarrab sanık listesinden resmen çıkarılmış… Demek ki itirafçı olmuş!

Zarrab'ın rehin tutulup itirafa zorlandığı anlaşılıyor!

Cumhurbaşkanı Erdoğan kızgın. “17-25 Aralık'ta ülkemize kurdukları tuzak başarısız olunca aynı tezgâhı götürdüler Amerika'da kurdular” dedi.

Hükümet sözcüsü Bekir Bozdağ da: “Zarrab davası Türkiye'ye dönük açık bir kumpastır. Siyasi bir davadır. Davanın sanıkları üzerinde baskı uygulanmaktadır. Sanıkları iftiralarda bulunmaya zorluyorlar!” dedi.

İftira iğrenç bir şeydir. İftiracılar şeytandan daha kötü yaratıklardır.

İnsan olan herkes, iftiranın karşısında olmalıdır.

SÖZCÜ'ye de iftiraların en ağırı atılmıştır… Ve SÖZCÜ'nün sahibi Burak Akbay, hiçbir hukuki dayanak olmadan “FETÖ'cü” olduğu iddiasıyla suçsuz yere yargılanmaktadır. Yazık günah değil mi?

İktidar, sadece kendi başına geldiği zaman değil, her türlü davada iftiraya karşı hassas olmalıdır. İftiranın bedeli ağır oluyor!