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TOKMAK (RAHMİ TURAN)
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TOKMAK (RAHMİ TURAN)

İğne ve çuvaldız!

14 Mart 2017
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Medeni görünen Avrupalılar aslında barbardan daha barbar!
Hollanda'nın sergilediği vahşetin, demokrasiyle de, insan haklarıyla da
hiçbir ilgisi yok!
Rotterdam'da iri atlarını ve azgın itlerini Türklerin üzerine insafsızca sürdüler, her biri çam yarması gibi olan Hollandalı polisler, ellerindeki copları yurttaşlarımızın böğürlerine gaddarca indirdiler. Savunmasız insanlarımızı vahşi köpeklere ısırttılar!
Hepsini lânetliyor ve yapılanlara
“Alçaklık!” diyoruz.
Şimdi, ülkemizin bakanlarını konuşturtmadılar diye Hollanda, Almanya ve İsveç'e, “demokrasiyi
yerle bir ettiler” diye
bağırıp çağırıyoruz.
Bunlar tamam da… Bir de aynada kendimize bakalım!
Türkiye'de “Hayır” oyu için toplantı yapanlara her türlü zorluğu çıkaran ve “Hayır” afişlerini engelleyen AKP iktidarına ne demeli?
Avrupa'da “Nazice ve faşistçe” olan uygulamaların benzerleri Türkiye'de “demokratik” mi oluyor?
Çuvaldızı karşımızdakilere dürterken, iğneyi de biraz kendimize batıralım.
Haksızlık ve hukuksuzluğun hüküm sürdüğü ülkemizin görüntüsü ne yazık ki, iyi değil!

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