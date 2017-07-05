İki Numaralı Tanık

Dün, “SÖZCÜ Gazetesi'nin kuruluşunun ‘BİR NUMARALI' tanığıyım. Savcılar gerçekleri, basın camiasında ‘Müseccel iftiracı' denilen Hüseyin Gülerce'den değil, çağırıp lütfen benden dinlesinler” demiştim.

Haksızlıklara bir tepki olan bu yazım, büyük bir ilgi gördü.

Aytun Çıray aradı “Ben de ‘İKİ NUMARALI' tanık olarak ifade vermek istiyorum” dedi.

Aytun Çıray halen CHP İzmir milletvekilidir ama daha önce SÖZCÜ'de köşe yazarıydı. 2011 yılında milletvekili olunca “Artık tarafsız değilim” diyerek köşe yazarlığını bıraktı.

Aytun Çıray: “SÖZCÜ'nün FETO ile yaptığı mücadeleye bizzat tanık oldum. SÖZCÜ ailesinin içinde bulunduğum iki yılda, yazarlarından patronuna kadar herkesin FETO karşıtı olduğunu gördüm. O dönemde Yargıtay Onursal Başsavcısı Vural Savaş da SÖZCÜ'de yazıyordu. Eğer Fetullah Gülen'in bir ilişkisi olsaydı ben, Vural Savaş ve Yekta Güngör beyler, oraya adımımızı bile atmazdık. Ayrıca, Atatürkçü olduklarını tüm Türkiye'nin bildiği en değerli köşe yazarları öyle bir gazetede yazı yazmazlardı” dedi ve ekledi:

“Ben de ‘İKİ NUMARALI' tanığım. Savcılar beni de dinlesin.”