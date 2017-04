Bir arkadaşım telefonda yarı alaylı

bir sesle “İnekler ne diyor?” diye sordu. Ben “Nereden bileyim?” deyince:

“Nasıl bilmezsin yahu?” dedi ve

devam etti:

“Çarşamba günkü

SÖZCÜ'nün sağ alt köşesinde ilginç bir fotoğraf var. Koca bir inek ve onun iri karnına AKP'liler büyük harflerle EVET diye yazmışlar. Akılları sıra EVET propagandası yapıyorlar!”

“Fotoğrafı hatırladım. AKP yandaşları zavallı ineği şova âlet etmişler” dedim.

Arkadaşım: “Bana sorarsan kendilerini rezil etmişler” diyerek devam etti:

“Ben bu fotoğrafı ‘İnekler EVET diyecek' şeklinde anladım. Bunu yapanların kafaları o kadar çalışıyor işte!”

Devam eden referandum kampanyasında, hiçbir seçimde rastlamadığımız kadar hırsa, kine ve öfkeye tanık oluyoruz. Devlet imkânları çılgınca kullanılıyor!

81 il ve 970 ilçede, her tarafı on binlerce afiş ve pankartla kapattılar.

Devlet kesesinden yapılan harcamalar korkunç!

Törenler, mitingler, valiler, kaymakamlar, müftüler, imamlar, herkes seferber! Akıl almaz bir EVET furyası!

Her şeye rağmen HAYIR oyları önde. Hırçınlıkları bu yüzden!