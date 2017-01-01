İnsanlar ve umutlar!

Bugün yeni yılın ilk günü…

“Bismillah” deyip 2017'ye adım attık.

Artık sabahları gönül rahatlığıyla uyanmak, huzur içinde yaşamak istiyoruz.

Kalp çarpıntıları arasında kalkıp “Acaba bugün neler olacak?” demekten bıktık usandık!

2017'nin tüm okurlarımıza, ülkemize ve insanlarımıza huzurlu günler getirmesini diliyorum. Bunlar benim iyimser temennilerim. Fakat umudum var mı?

Dün de söyledim, umutsuz yaşanmaz! Her şeye rağmen günün birinde ülkemizin tüm güçlükleri yenip düzlüğe çıkacağına inanmak zorundayız… Ancak ülkede sık sık gerilim yaratılıp insanlarımızı karşıt kutuplara bölerek huzur sağlanamaz!

Halkımızın tümünü sevgiyle kucaklamak yerine milleti “Benden olanlar” ve “Benden olmayanlar” diye ikiye bölen zihniyetin ülkeye huzur getirmesi mümkün değil!

Biz, birlik ve beraberlik içinde olmadıkça, karşılaştığımız güçlükleri aşmamıza imkân yoktur.

Yeni yılın ilk gününde bütün Türkiye'yi (özellikle yönetim kadrolarını) aklıselime davet ediyor ve “Ey akıl! Neredeysen çık gel!” diyorum.

Çünkü… Akıl olmayınca başta, ne kuruda biter,

ne yaşta!