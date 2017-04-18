Kamu vicdanı affetmeyecek!

Tehdit, baskı, gözdağı, saldırı…

Devlet kasasından harcanan milyonlar… Fütursuzca kullanılan devlet imkânları…

Valiler, kaymakamlar, müftüler, imamlar… Hepsi seferber edildi.

Halkı yıldırmak için her şey yapıldı. Kutsal dinimizi bile oylamaya âlet ettiler… “Hayır” diyenler cehennemle tehdit edilirken, “Evet” diyenlere cennet vaat edildi.

Tüm bunlar yetmiyormuş gibi Yüksek Seçim Kurulu da “Ak Partili üyenin müracaatı üzerine mühürsüz oyların geçerli sayılmasına karar verdik” demez mi?

Maç başlamış, bunlar kural değiştiriyor, 2 buçuk milyon olduğu belirtilen mühürsüz oyları kabul ediyorlar. Siz AKP'nin emir eri misiniz?

Bunun şaibe yaratacak, sonuca gölge düşürecek bir davranış olduğunu bilmiyor musunuz? Tabii ki biliyorsunuz ama yine de bunu yapıyor, görevinizi kötüye kullanıyorsunuz!

Kanun, kamu vicdanı ve tarih bunu

affetmeyecek!

Bütün bunlara rağmen alınan sonuç ne? “Evet” oyları yüzde 51.4. Yani yüzde bir buçuktan az. Bu küçük farkla koca bir devletin rejimi değiştirilir mi?

Ülkeyi yönetenlerin aklı varsa,

şapkalarını önlerine koyup bunu

uzun uzun düşünmelidir!