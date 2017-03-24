Kavga istiyorlar!

İktidar partisi, en büyüğünden en

küçüğüne kadar kadro halinde

Kılıçdaroğlu'na hücum ediyor.

Cumhurbaşkanı bir yandan, Başbakan ve bakanlar diğer yandan veryansın ediyorlar. Kılıçdaroğlu hedef

tahtası yapıldı!

Oysa referandum bu… Seçim değil ki… Sonuç ne olursa olsun, herkes aynı

görevde kalacak.

Peki neden söz birliği ile Kılıçdaroğlu'na hücum ediyorlar?

Yaa, beyler, efendiler… Oylanacak olan Kılıçdaroğlu değil, ülkenin istikbali!

Halk, gelecekte nasıl yönetileceğine karar verecek. Tek adam sultası mı,

yoksa özgürlük mü?

“EVET“ yanlıları halka “Kafanızı boyunduruğa uzatın!” diyor. Oysa hiçbir canlı boynunu kendi isteğiyle boyunduruğa uzatmaz. Tepki bundandır!

Neden Kılıçdaroğlu'na

hücum ediyorlar?

“EVET” oylarını savunarak halkı ikna edecek bir sözleri yok da ondan…

Referandum gürültüye getirilmek

isteniyor.

Fakat Kılıçdaroğlu bu oyuna

gelmeyerek diyor ki:

“Bana saldırıyorlar. Tahrik

edip kavga etmemi istiyorlar. Ben ‘kavga etmeyeceğim' diyor, ses

çıkarmıyorum. Bu defa çılgına

dönüyor, kızıp köpürüyorlar! Hedefleri demokrasiyi yok etmek!”