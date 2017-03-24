Kavga istiyorlar!

İktidar partisi, en büyüğünden en
küçüğüne kadar kadro halinde
Kılıçdaroğlu'na hücum ediyor.
Cumhurbaşkanı bir yandan, Başbakan ve bakanlar diğer yandan veryansın ediyorlar. Kılıçdaroğlu hedef
tahtası yapıldı!
Oysa referandum bu… Seçim değil ki… Sonuç ne olursa olsun, herkes aynı
görevde kalacak.
Peki neden söz birliği ile Kılıçdaroğlu'na hücum ediyorlar?
Yaa, beyler, efendiler… Oylanacak olan Kılıçdaroğlu değil, ülkenin istikbali!
Halk, gelecekte nasıl yönetileceğine karar verecek. Tek adam sultası mı,
yoksa özgürlük mü?
“EVET“ yanlıları halka “Kafanızı boyunduruğa uzatın!” diyor. Oysa hiçbir canlı boynunu kendi isteğiyle boyunduruğa uzatmaz. Tepki bundandır!
Neden Kılıçdaroğlu'na
hücum ediyorlar?
“EVET” oylarını savunarak halkı ikna edecek bir sözleri yok da ondan…
Referandum gürültüye getirilmek
isteniyor.
Fakat Kılıçdaroğlu bu oyuna
gelmeyerek diyor ki:
“Bana saldırıyorlar. Tahrik
edip kavga etmemi istiyorlar. Ben ‘kavga etmeyeceğim' diyor, ses
çıkarmıyorum. Bu defa çılgına
dönüyor, kızıp köpürüyorlar! Hedefleri demokrasiyi yok etmek!”