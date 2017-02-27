Bir takım insanlar meydanlarda

kendilerine öğretileni bağırıyor:

“İdam isteriz!”

Cumhurbaşkanı Erdoğan da

cevap veriyor:

“İdam, Meclis'ten geçip önüme gelirse hemen imzalarım!”

Peki, Meclis'ten böyle bir karar çıkar mı?

Hayır, o kadar kolay değil!

İdam yasasının çıkması için önce anayasanın yeniden değiştirilmesi lâzım!

12 Ocak 2000 tarihinde teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın kesinleşmiş idam cezasının infazını erteleten kararı 3 parti Genel Başkanı Bülent Ecevit, Devlet Bahçeli ve Mesut Yılmaz, hep birlikte almışlardı. Daha sonra, 2004'te anayasa değiştirilerek

Türkiye'de idam cezası kaldırıldı.

Apo'yu idamdan kurtaranlardan biri olan Devlet Bahçeli şimdi AKP'ye “Topu çevirmeyin, idamı getirin, destekleyelim!” diyerek idam cezası istiyor.

Peki,Türkiye'de idam cezası geri getirilirse Öcalan'ı asabilecekler mi? Hayır! Çünkü yasalar geriye doğru işlemez!

15 Temmuz canisi Feto asılabilecek mi? Hayır! Evrensel hukuka göre cezalar geriye doğru işlemediği için o da asılamaz!

Ee, peki kimi asacaksınız birader? Şovu bırakıp şunu bir söylesenize!