Komedi gibi!

AKP'nin en büyüğü de, en küçüğü de takılmış plak gibi aynı şeyi tekrarlıyor ve:

“Anayasa değişikliği ile Meclis'i daha güçlü hale getiriyoruz!” diyorlar.

Bütçeyi, hükümeti ve ülkeyi yöneten güçleri denetleyemeyen, yetkilerinin yüzde doksanı elinden alınan bir Meclis nasıl güçlü olabilir ki?

Bunu söylerken, halkın da saf saf inanmasını bekliyorlar!

Milletin vekillerinden oluşan Meclis'i yetkisiz hale getirerek aslında milleti devre dışı bırakmış oluyorlar!

CHP İzmir Milletvekili Dr. Aytun Çıray referandumda “Evet” çıkarsa Meclis'in ne hale geleceğini şöyle özetlemişti:

“Meclis'in o koca binasını şehir kulübü yapsınlar, milletvekilleri de orada bezik, briç ya da tavla oynasın! Başka yapacak iş kalmıyor!”

Bu sözlerde ironi ile karışık bir gerçek var. Çünkü referandumda Anayasa değişikliği kabul edilirse bütün yetkiler “Tek Adam”a verilecek ve hiç kimse onu denetleyemeyecek!

Sembolik hale getirilen Meclis sadece Partili Cumhurbaşkanı'nın “Bunu kanunlaştırın” dediği tasarıları görüşerek yasa haline getirecek!

Ee… Nasıl oluyor da Meclis'in gücü artıyor?