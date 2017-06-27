Korkulu bir rüya gibi!

Şu mübarek bayram günlerinde insanlarımızın kutuplaşmasına yol açan tatsızlıkların bitmesi ve kardeşliğin tekrar tesis edilmesi için dua ediyoruz.

Kılıçdaroğlu'nun Adalet Yürüyüşü'ndeki asıl amacı budur.

Bir ülkede adalet olmadan, kardeşlik de, huzur da, mutluluk da olmaz!

Ne yazık ki iktidar gerginlik politikasını bırakmıyor, tam tersine tırmandırıyor. İktidarın yan kuruluşu haline gelen Devlet Bahçeli'nin partisi ise AKP'nin yedek kuvveti olarak ülkücü felsefeye ihanet ediyor.

Aslında ülkede korkulu bir rüya görüyoruz sanki…

Uyanınca bu kâbus bitecek ve kara günler geride kalacak diye umut ediyoruz ama bir türlü uyanamıyoruz!

Cennet vatanda cehennem hayatı yaşamak hazindir!

Kavga, kargaşa, ölüm… Tutukluluk, hapis, zindan, hepsi ülkemizde var!

Beni en çok üzen, ordumuzun halidir!

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin, 15 Temmuz'da aldığı yaraları bir an önce kapatıp tekrar eski gücüne kavuşması şart! Çünkü sağlam bir ordumuz olmazsa dış düşmanlarımız bizi bu coğrafyada kesinlikle yaşatmaz! Topraklarımızda

herkesin gözü var! Bunu hiç unutmayalım!