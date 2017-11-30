Yurtdışına milyonlar transfer edildiğini açıklayan Kılıçdaroğlu “Diyecekler ki bu belgeler sahtedir. Hayır, bunların tamamı bankaların resmi kayıtlarıdır” derken Cumhurbaşkanı'nın avukatı Ahmet Özel “Bunların tamamı sahte belgelerdir” dedi.

Peki, o dekontlar neyin nesi? En iyisi bunları, Man Adası yönetimine

sormalı, değil mi?

Çok kişinin adını ilk defa duyduğu Man Adası, İngiltere ile İrlanda arasında 572 kilometrekarelik küçücük bir ada devleti. 84 bin nüfuslu zengin ada, İngiltere'ye dahil değil ama dışişleri ve savunma alanında İngiltere'nin himayesinde. Adayı koruma ve ada adına diplomatik ilişkiler yürütme yükümlülüğü İngiliz devletine ait.

Man Adası, çok düşük vergileri nedeniyle “Vergi cenneti” olarak ünlenmiştir.

Minik ülke son dönemlerde kötü ismini silebilmek için Türkiye dahil onlarca ülke ile “Vergi bilgisi değişim anlaşması” imzaladı.

2012 yılında Londra'da, Man Adası ile yaptığımız anlaşma Türkiye'de 5 yıl sonra 8 Mart 2017'de yürürlüğe konuldu. Bu nedenle, o tarihten önceki işlemlerin soruşturma konusu yapılması mümkün değil! Bu durumda her şey ortada kalıyor!