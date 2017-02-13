Haklı mısın, haksız mı? Kanıt var mı, yok mu?

OHAL'de, yani Olağanüstü Hal'de kanıta-manıta bakılmıyor arkadaş!

Bir sürü değerli hoca, profesör, doçent, öğretim üyesi KHK (Kanun Hükmünde Kararname) ile kapının önüne konuldu. Bu hocalar öyle kolay yetişmiyor, ne yapıyorsunuz beyler?

Bu gidişle OHAL devleti olacağız. Hatta olduk bile!

Kimsenin itiraza hakkı yok! Çünkü Kanun Hükmünde Kararnamelere yargı yolu kapalı!

CHP'nin başvurusunu Anayasa Mahkemesi reddetti, itiraz yollarını kapadı!

Ey Anayasa Mahkemesi'nin muhterem üyeleri! Ey yüksek yargı mensupları! Ülkenin hayati sorunlarına Anayasa Mahkemesi bakmazsa kim bakacak?

İnsan hakları çiğneniyorsa, demokrasinin ruhuna Fatiha okunuyorsa, kurunun yanında yaşlar da yanıyorsa, vatandaş derdini Anayasa Mahkemesi'ne değil de Marko Paşa'ya mı anlatacak?

Etmeyin, eylemeyin beyler! Önce şuna karar verin: Bu ülkede demokrasi, hak ve hukuk var mı, yok mu? Eğer hukuk varsa, sizin anladığınız hukuk bu mu?

Anayasa Mahkemesi ne iş yapar, söyler misiniz? Etliye sütlüye karışmadan sadece maaş mı alır? Ayıptır yaa!