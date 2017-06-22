Adaletin olmadığı bir ülkede barış olmaz, huzur olmaz, sevgi ve kardeşlik olmaz!

Tarih “Adaletsiz rejimlerin uzun süre ayakta kalamadığını” söylüyor ve “Mazlumun ahı, indirir şahı!” diyor.

Tarihin sayfaları adaletsiz devletlerin harabeleriyle dolu!

Ülkemizde adalet var mı?

Yaşanan olaylar kuşkuları artırıyor! Ulus olarak endişe verici, üzücü günler yaşıyoruz.

İki arkadaşımız Gökmen ve Mediha hâlâ içeride… Cumhuriyet mensupları, Enis ve daha birçok kişi adalet bekliyor.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun başlattığı “Adalet Yürüyüşü” bütün Türkiye içindir. Evlâtlarımızın, torunlarımızın geleceği içindir. Onların âdil bir ülkede, özgür, mutlu ve huzur içinde yaşamaları içindir.

Böyle bir Türkiye ancak adaletle olur.

Bugün ülkemizin içinde bulunduğu dert denizinin temelinde adaletsizlik yatıyor.

Kılıçdaroğlu demokrasi adına azim ve inançla yürüyor… Dün, altıncı günü de tamamladı. Bu bir siyaset gösterisi değildir, anayasal haktır ve adalet aramanın en demokratik yoludur.