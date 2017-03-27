Eşitsiz ve dengesiz kampanya sürüyor!

Devletin bütün imkânları AKP'nin elinde… Ve bunu tepe tepe kullanıyorlar… Uçaklar, araçlar, valiler, kaymakamlar ve medya!

Anadolu Ajansı ve TRT.

Devlet imkânlarıyla düzenlenen mitingler, pankartlar, afişler…

EVET'çilerin beyin yıkama kampanyaları tam gaz!

HAYIR'cılara ise her türlü engel var!

Kayahan'ın “Sana sevdanın yolları, bana kurşunlar” şarkısındaki gibi!

Milli irade böyle tecelli eder mi?

İki boksör düşünün… Ringe çıkmış, dövüşecekler… Birinin elleri-kolları sımsıkı bağlı, diğeri ise serbest… Böyle maç olur mu?

Bizim referandum da buna benziyor… Eşitsiz ve adaletsiz!

TV'lerde şimdiye kadar Cumhurbaşkanı ve danışmanları 17 kanalda 166 saat, Başbakan ve Bakanlar 301 saat, toplam 467 saat konuşup EVET reklamı yaparken, HAYIR'ı savunanlar sadece 45 buçuk saat konuşabilmiş! Eh, buna da şükür! Hiç olmayabilirdi!

Milli irade böyle tecelli edecek ha,

öyle mi?

Buna rağmen HAYIR oyları önde gidiyor. Neden? Millete gına geldi, yani bıktı usandı da ondan… Yapılan haksızlıklar artık ters tepiyor!