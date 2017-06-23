Neredesin ey hukuk?

Adalet Yürüyüşü'ne devam eden CHP lideri Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a:

“Senin hükümetinin mahkemelere genelge gönderdiğini, talimat verdiğini ben ispat edersem görevinden onurlu ve namuslu bir insan gibi istifa edecek misin? İspat edemezsem ben siyaseti bırakacağım” diye

meydan okudu.

Erdoğan: “Sen bugüne kadar kaç kere bu şeyleri söyledin. İspata yönelik bir şeyin varsa hukukta şöyle bir şey var: Müddei (iddia sahibi) iddiasını ispat ile mükelleftir. İddianı ispat et” diye cevap verdi.

Demek ki neymiş? Bir iddianın ispatı gerekiyormuş.

Hukukun bu en temel özelliği SÖZCÜ Gazetesi'ne yönelik haksız, hayal mahsulü, kasıtlı iddialar karşısında neden pas geçildi?

İki arkadaşımız FETÖ'cü çamurundan içeride yatıyor. SÖZCÜ'nün Atatürkçü sahibi Burak Akbay hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Peki, nerede hukuk? Nerede adalet? Hani müddei (iddia sahibi) iddiasını ispatla mükellefti?

Ne yazık ki, ülkemizde çifte standart uygulanıyor. Oysa bütün demokratik ülkelerde üstünlerin hukuku değil, hukukun üstün- lüğü vardır!