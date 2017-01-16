Neresi battı?

Yavaş yavaş ağızlarından baklayı çıkarıyorlar!

Gözlerini, anayasanın

değiştirilmesi teklif bile edilemez

olan ilk 4 maddesine diktiler!

MHP milletvekilleri (Devlet

Bahçeli'ye rağmen) sert tepki

gösterince geri adım atıldı ama

niyetleri de anlaşılmış oldu.

AKP Bursa Milletvekili İsmail Aydın'ın sözleri, tesadüfen söylenmiş değil. Bu bir yoklamadır, MHP'yi ve kamuoyunu alıştırma amaçlıdır.

İsmail efendi, Meclis'te anayasa maddelerinin MHP'nin desteğiyle kolayca değiştirildiğini görünce, bunun verdiği güven içinde:

“Anayasanın değiştirilemez denilen maddesini kabul etmek mümkün değildir. Gerekli çoğunluk sağlanırsa bütün maddeler değiştirilebilir” dedi.

Be birader, o maddeler Cumhuriyet'in kurucu değerleridir, temelidir. “Türkiye bölünmez bütündür” der ve Türkiye Cumhuriyeti'nin demokratik, laik, sosyal bir hukuk devleti olduğunu, dilinin Türkçe, bayrağının ay yıldızlı al bayrak, başkentinin Ankara, milli marşının İstiklal Marşı olduğunu hükme bağlar.

Bunların neresi batıyor size?

Bir söylesenize!