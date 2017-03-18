O gün ve bugün!

Bugün 18 Mart…

Çanakkale Deniz Zaferi'mizin

102'nci Yıldönümü.

Bu eşsiz zaferin ardından yapılan kara savaşları

Türk tarihinin en şerefli

sayfalarını dolduran kahramanlık destanıdır.

Mustafa Kemal'in komutanlığında kazanılan o muhteşem zaferleri düşünün, bir de günümüzde savaşmadan Yunanistan'a kaptırdığımız 18 Türk Adası'na bakın.

Her fırsatta Atatürk'e dil uzatanların utanmaları

gerekmez mi?

Ben, Ege'de işgal edilen Türk adaları konusunu en az 10 defa yazdım, “Ne oluyor, neden susuyorsunuz?” diye haykırdım. Siyasilerden ses soluk çıkmadı maalesef……

……Ve nihayet önceki gün CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bu konuyu dile getirdi:

“Ege'deki adalarımız işgal altında. Bulamaç Adası'nda Yunanistan'ın bayrağı dalgalanıyor. Kendilerini kahraman ilan edenler niye bizim topraklarımıza, adalarımıza sahip çıkmıyorlar? Cumhuriyet döneminde ilk kez toprak kaybına uğruyoruz! Ne diyorlar ‘Menbiç'e gireceğiz.' Gir kardeşim. ‘Yok, Rakka'ya gideceğiz. ‘Git kardeşim'…… Bunlar sanki çocuk kandırıyorlar!”

Gerçekten üzücü bir

durumdayız. Ege'deki adalarımızı bile savunamıyoruz,

ne yazık ki!