OHAL’i çok sevdiler!

İktidar OHAL'i pek sevdi! Önce 3 ay için diye yola çıktı, hoşuna gidince pehlivan tefrikası gibi uzatmaya başladı.

Aradan tam 17 ay geçti, Olağanüstü Hal (OHAL) devam ediyor ve biteceği de yok!

İktidar ülkeyi Kanun Hükmünde Kararname'lerle yönetmeye bayıldı!

Meclis denetimi yok, muhalefete hesap vermek yok, Anayasa Mahkemesi engeli de yok! Tabii ki bunun demokrasi ile de hiçbir ilgisi yok! Dikensiz gül bahçesi!

Son yayınlanan 695 ve 696 sayılı KHK'larla birçok düzenleme getirildi, Meclis'in yetkisi bir kez daha elinden alındı.

Darbe teşebbüsü, terör eylemleri ve bunların devamı niteliğindeki eylemlerin bastırılmasında görev alan siviller hiçbir şekilde yargılanamayacak! Yani bir çeşit suç işleme özgürlüğü tanındı! Çok ciddi tehlikeler doğurabilecek, eli palalı, satırlı milisleri sokaklara dökebilecek sakıncalı bir düzenleme…

Hiçbir devlette, bırakın sivilleri, resmi görevlilere bile suç işleme özgürlüğü tanınamaz! Böyle bir durum tehlike ve şiddet yaratır!

Ünlü bir sözümüz vardır: “Binmişiz bir alâmete, gidiyoruz kıyamete!” denir. İşte o söz bugünler için söylenmiş sanki!