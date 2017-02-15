Onurlu dört isim

MHP'de dört önemli ismin partiden ihracı istendi. Neden?

Çünkü bu dört isim de iktidarın figüranı olmayı kabul etmeyip onurla direnen şahsiyetli siyasetçilerdir.

Genel Başkan Devlet Bahçeli ve adamları öyle bir panik içindeler ki, rakip gördükleri herkesi partiden atıyorlar!

Önce Meral Akşener gitti, daha sonra Ümit Özdağ… İkisi de Genel Başkanlık için güçlü adaylardandı.

Şimdi sırada Sinan Oğan, Yusuf Halaçoğlu, İsmail Ok ve Nuri Okutan var.

Hepsi de gerçek ülkücü, yurtsever, sağlam politikacılar.

Türk siyasi tarihinde böylesine gölgesinden korkan bir Genel Başkan hatırlamıyorum. Muhaliflerini bir bir ihraç ederek kendisini kurtaracağını sanıyor!

Devlet Bahçeli ve kişisel menfaatlerini düşünerek ona sarılan MHP milletvekilleri “Ben bozkurtla dolaşmıyorum. Ben eşref-i mahlûk olan insanlarla dolaşıyorum” diyerek kendilerine ağır hakarette bulunan zihniyete biat ettiler! Yazık!

Bahçeli ve yandaşları ne kadar korkarlarsa korksunlar, ihraçlarla koltuklarını kurtarmaya çalışsınlar, istedikleri kadar bağırıp yırtınsınlar, artık siyasette uzatmaları oynuyorlar!