Oy avcılığı ve idam!

“İdam isteriz!”

İktidar partisinin meydan mitinglerinde böyle

bağırıyorlar.

İdamı AKP yandaşları ile birlikte MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli destekliyor.

Bu durumda anayasa'yı tekrar rahatlıkla değiştirebilirler. Ee, peki çıkarsanıza idam kanununu! Hayır, o konuda hiçbir çalışma yok…

Peki, neden böyle

yapıyorlar?

“İdam iyidir ya da kötüdür” ayrı bir tartışma konusu!

Diyelim ki anayasa yeniden değiştirilip ülkemize idam cezası geri getirildi.

O zaman Türkiye'nin Avrupa Konseyi üyeliğinden çıkması gerekecek.

Avrupa Birliği'ne üye olmak hayalimiz de tamamen bitecek ve Avrupa yolları bize kapanacak!

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nden de ayrılıp uygar dünyadan kopacağız!

Türkiye tüm bunları göze alabilir mi? Hayır! Ülkemizi yönetenler böyle bir duruma asla cesaret edemezler!

Öyleyse nedir bu “İdam” çığlıkları?

Maksat milletin gazını almak, toplumun gönlünü hoş ederek saf insanların oylarını kapmak!

İdamı o kadar çok istiyorlarsa, 16 Nisan'da oylanacak olan 18 maddelik Anayasa Paketi'nin içine neden koymadılar?