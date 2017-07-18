Özgürlük yok, ödül yok!

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti önemli bir karar aldı ve dedi ki:

“Bu yıl Basın Özgürlüğü Ödülü yok!”

1989'dan beri her yıl Basın Özgürlüğü Ödülü vermek bir gelenek haline gelmişti.

Bu yıl Türkiye'de “özgür basın” kaldı mı ki, Basın Özgürlüğü Ödülü olsun?

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC) Yönetim Kurulu'nun açıklamasında:

“Ülkemizin ve medyanın içinde bulunduğu koşullar dikkate alınarak her yıl verilen Basın Özgürlüğü Ödülü'nün dondurulması konusunda görüş birliğine varılmıştır.” denildi.

Alınan karar doğrudur. Eğer Cemiyet yanılıp, bu yıl da özgürlük ödülü verseydi, ortaya büyük bir çelişki çıkacaktı.

170'den fazla gazetecinin hapiste bulunduğu, en saygın gazetelerin “FETÖ'cü” diye suçlandığı, SÖZCÜ Gazetesi'nin İmtiyaz Sahibi Burak Akbay hakkında, geçerli hiçbir delil olmadan yakalama kararı verildiği bir dönemde basın özgürlüğünden bahsetmek çok garip kaçacaktı. Garipten de öteye gülünç olacaktı!

Bugün, demokrasinin olmadığı Çin'de bile hapisteki gazeteci sayısı 35 civarındayken, biz Çin'i beşe katlayarak bu konuda şampiyon olduk! Hazin

bir şampiyonluk!