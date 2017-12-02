Parmak hesabı ve vicdan!

İktidar tarafı “Gösterilen belgeler sahte. Türkiye'den Man Adası'na bir kuruş bile yollanmamıştır” diyor.

Muhalefet tarafı ise “Belgeler yüzde yüz doğrudur. Vatansever memurlar tarafından bize verilmiştir” iddiasında…

Bu durumda ne yapmak lâzım?

Cumhurbaşkanı'nın yakınlarının vergi cenneti diye bilinen Man Adası'na yüklü paralar gönderdiği iddiaları havada mı kalsın?

Öyle olursa kamuoyunun kafasına takılan soru işaretleri daha da artmaz mı?

Bu işin doğrusu, tarafsız ve yetkili bir heyetin konuyu derinliğine incelemesidir. Ancak… Bunun mümkün olamayacağı anlaşılıyor.

Kılıçdaroğlu “Bellway diye bir şirket var. Man Adası'nda 1 sterlin sermayeli naylon bir şirket. Şirketin sermayesi Türk parası ile 5 lira! Sonra para trafiği başlamış. Şirketin bir tarafında Erdoğan'ın akrabaları var. Biz bu konuyla ilgili önerge verdik, araştırılsın diye… Ama talebimiz AK Partili vekillerin oylarıyla reddedildi. TBMM'de parmak hesabı vicdan hesabını yendi” dedi.

Ciddi bir araştırma olmadan tüm iddialar maalesef askıda kalacak!