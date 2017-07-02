Paşalar neden yürümedi?

CHP Trabzon Milletvekili Halûk Pekşen “Sayın Kılıçdaroğlu adalet için yürüyor. Ergenekon ve Balyoz davalarında ezilen, yıllarını hapiste geçiren paşalar nerede? Ortada yoklar! Oysa onların en başta yürümeleri gerekmez miydi?” diye sormuş, ben de bunu yazmıştım.

Emekli Orgeneral Çetin Doğan'ın eşi Nilgül Doğan'dan bir e-posta aldım. Diyor ki:

“Daha bu sabah eşim ‘Ayağım izin verseydi, ben de Adalet Yürüyüşü'ne katılabilseydim' dedi. Hızla ilerleyen omuz daralması nedeniyle düşen ayağı için cezaevinden tahliye olduktan sonra yaklaşık 8 saat süren ciddi bir ameliyat geçirdi. Yürümekte güçlük çekiyor. Çok istemesine rağmen bu eyleme katılabilmesi olanaksız.

Diğer yandan Özden Örnek Amiral de çok ciddi bir kalp ameliyatı geçirdi. Hastaneden iki gün önce taburcu oldu. Bu haliyle yürüyüşe katılması mümkün değil.

Diğer general arkadaşların durumlarını bilemem.

Bu hastalıklar bizlere kumpas davalarının birer armağanıdır! O nedenle ‘Adalet' diye feryat edenlerin başında biz geliyoruz. Sayın Kılıçdaroğlu'nun yürüyüşü herkesten çok bizleri memnun etti. Bu uyanış takdire değerdir.”