Putin’in “Meclis” vurgusu!

Karadeniz'in öbür yakasında, Rize ve Trabzon'un tam karşı sahillerinde sevimli bir kent olan Soçi'de buluşan iki lider (ev sahibi Putin ve Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan) bölgenin kaderini değiştirecek bazı önemli kararlar aldılar.

Rusya ile Türkiye'nin beraber atacakları adımlar elbette ki çok önemli.

Putin'in, imzalanacak antlaşmaların stratejik öneme sahip olduğunu söyleyerek “Bu sadece ikimizin arasında yapılacak anlaşmalar olmamalı. Meclislerde de görüşülüp onaylanmalı” diyerek “Parlamento vurgusu” yapması ilginçtir.

İki ülke arasında ilk defa böyle bir şey yaşanıyor.

Putin, sanırım şunu demek istiyor:

“Tamam, siz yapılan referandumda az farkla da olsa kazandınız. Biz bunu kabul ediyor ve sizi kutluyoruz ama ortada şaibeli bir durum olduğu iddiaları da devam ediyor. Bu nedenle yapacağımız anlaşmaları, bütün Türk halkının temsilcisi olan Meclis'in onaylamasını istiyoruz. Meclis'siz anlaşma olmaz!”

Dünyada “Otoriter, totaliter, diktatör” gibi sıfatlarla anılan Putin'in bile Meclis'in önemini vurgulayarak bize demokrasi dersi vermesini uzun uzun düşünmemiz gerekiyor!