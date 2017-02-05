“Evet” oylarının torbada keklik olmadığını gören iktidarın endişeye kapıldığı anlaşılıyor.

Bu nedenle rüşvet gibi

referandum indirimleri

devreye girdi!

Nisanda yapılacak referandum öncesi, buzdolabı, çamaşır ve bulaşık makineleri, klima, elektrik süpürgesi, ısıtıcılar ve daha birçok ev âletinden alınan ÖTV (Özel Tüketim Vergisi) 30 Nisan'a kadar sıfırlandı.

Referandum bitecek, ÖTV'ler yeniden can yakmaya başlayacak!

Ayrıca, yat, kotra ve teknelerden alınan ÖTV de kalıcı olarak sıfırlandı.

Emeklilere promosyon ödemesi gelecek ay başlayacak.

Bu indirim furyasının sebebi belli! Amaç “Evet” oylarını artırmak!

Referanduma kadar devletin her türlü imkânının kullanılacağı anlaşılıyor.

İnsanlarımız bu basit oyuna kanar mı, küçük menfaatler için ülkenin geleceğini tehlikeye atarlar mı, göreceğiz!

İktidara yakın yayın organlarının “Evet oyları çok önde” diye hava basıp, beyin yıkama çalışmaları da “Evet” cephesindeki korkunun ifadesi……

Devam eden tartışmalar, önümüzdeki günlerde daha da alevlenecek!