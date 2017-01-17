Anayasa değişikliği oylamalarının ikinci turu yarın başlayacak.

CHP'de değişik görüşler var.

Bazı CHP'liler “Bunlar ülkeyi intihara sürüklüyor. Meclis'te eleştirilerimizi yapalım ama oylamalara katılmayalım” diyorlar.

Haklı olabilirler. Çünkü, MHP'yi yardımcı kuvvet olarak kullanan iktidar partisini durduracak güçleri yok. Bir kısım MHP milletvekili, seçim meydanlarında halka şerefleri üzerine verdikleri sözleri tutmuyor, AKP'ye yandaşlık yapıyor!

CHP milletvekillerinin oylamalara katılmalarının hiçbir önemi kalmadı. Çünkü bu tür oylamalarda karşı oylar değil, “Evet” oylarının 330 barajını aşması önemli.

İlk turda tüm değişiklikler 338 ile 344 arasında değişen oylarla kabul edildi. Nihai turda da durum farklı olmayacak.

Bazı CHP'liler ikinci turda görüşmelerin boykot edilmesinden söz ediyor.

Boykotun anlamlı bir protesto olacağı, AKP ve yandaşı MHP'yi “Kendileri çalıp, kendileri oynayan” gruplar haline getireceği kesin.

Anayasalar toplumun her kesiminin iştirakiyle yapılır.

CHP'nin katılmadığı bir anayasa,

gerçek anayasa olmaz “Sakat

anayasa” olur!