Sakat anlayış!

“Evet” ve “Hayır” tartışmaları artarak devam ediyor.

İktidar kanadına göre referandumda “Hayır” diyecek olanlar terör yanlıları imiş!

Vay canına! Akıl, mantık ve vicdan kabul eder mi böyle acayip bir suçlamayı?

Ben şahsen bu iddiaları duydukça üzülüyor ve

utanıyorum.

Eğer “Hayır” diyenleri terör yanlısı olmakla suçlayacaksanız referandum yapmaya ne gerek var? OHAL diye her türlü kararı alıyorsunuz. Fırsat bu fırsat “Referanduma lüzum yoktur. Sonuç bizim dediğimizdir” diye bir kararname çıkarın, olsun bitsin!

Demokrasi anlayışınız bu ise, biz ne diyebiliriz ki? Devletin tüm gücü sizin elinizde…

Bu ülkede demokrasi ve fikir özgürlüğünden bahsedenlere ister istemez gülüyorum.

Ey iktidar mensupları! Sizin demokrasi ve özgürlük anlayışınız bu ise referanduma ihtiyaç kalmıyor! Böylece, hiç değilse ülkenin yarısını terör yanlısı diye damgalamaktan kurtulursunuz!

Avrupa Birliği neden Türkiye'yi arasına almayı kabul etmiyor? Uygar ülkeler neden bizi dışlıyor? İşte çağdaş dünyaya uymayan bu tür demokrasi dışı davranışlar yüzünden…