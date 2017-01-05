Önceki gece Halk TV'de “Satranç tartışması” vardı.

Ülkenin yobazları “Satranç oynamak günahtır” demişler.

Emekli Tuğgeneral Haldun Solmaztürk, bunu söyleyeni/söyleyenleri haklı olarak eleştirdi.

Satrancı günah görenler, ülkenin kaosa sürüklenmesine destek olan yobaz kafalardır!

Binlerce yıldır oynanan satranç akıllı işidir, ileri bir zekâ ve muhakeme yeteneği olan insanların oyunudur.

Satranç siyasete, savaş taktiklerine en yakın oyundur ve “Satranç günahtır” demek dünyanın en büyük ahmaklığıdır.

Satranç akıllı insanların işidir.

Halk TV'de konuşan Emekli Tuğgeneral Haldun Solmaztürk, bugün satranç bilen ülkelerin dünyaya nasıl hâkim olduğunu şemalarla anlattı.

“Satranç günahtır” diyen kafalar ve onların müritleri ise halen Ortadoğu'da birbirlerini boğazlamakla meşgul… Çünkü kafaları o kadar çalışıyor!

“Allahü Ekber” diyenler “Allahü Ekber” diyenleri öldürüyor.

“Satranç günahtır” diyen kafalar, beyinlerine yeterli oksijen gitmediği için bulundukları ülkeleri kargaşaya sürüklemekle meşgul!

Satranç bence,

okullarda ders olarak okutulmalıdır.