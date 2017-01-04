Terörist kafadan her türlü alçaklık beklenir.

Kalleşlik, hainlik, kahpelik onların damarlarına işlemiştir.

39 kişinin katilinin Orta Asyalı bir Uygur olduğu anlaşıldı. Bazıları “Uygur Türkü” diyorlar ona ama “Türk” adı ona yakışmıyor. Türk mert olur,

yiğit olur, savunmasız insanları kalleşçe, haince öldürmez.

Herif-i naşerif (şerefsiz herif) iki ay önce karısı ve iki çocuğu ile Türkiye'ye gelmiş…

Caninin fotoğrafları var, kimliği biliniyor. Ailesi ve temas ettiği 12 kişi göz- altında… Onu canlı ele geçirip, konuşturmak, arkasında hangi karanlık güçler var, Kalaşnikof silahı, çelik çekirdekli mermileri ve bombaları Türkiye'de nereden, nasıl ve kimlerden sağladığını öğrenmek gerek.

5 buçuk dakikada 6 şarjör değiştirip, 180 mermi atan katilin, çok iyi silah eğitimi aldığı, hızlı atışta tecrübeli olduğu, masum insanlara ateş etme konusunda gözlerini kan bürüdüğü ve daha önce de mutlaka birçok insan öldürmüş olduğu belli…

“İdam” fikri hiç hoşuma gitmez ama bu tür herifleri ibret olsun diye asmak gerekiyor!