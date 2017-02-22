Bunlar insan olmayı değil, yakıp yıkmayı, ilkelliği ve kalleşliği iyi bilir.

Sinsice, haince, gaddarca…

Uygarlıktan uzak, içten pazarlıklı, korkak yaratıklardır!

Eski yıllarda bu tür mahlûkatın, insanları nasıl diri diri yaktıklarını gördük!

O vicdansız kundakçıların bugünkü rezil uzantıları, yakma vahşetini sürdürüyor!

Hukuk tanımayan yalaka medyanın tahrikleri ve hedef göstermesi sonucu beklenen oldu!

Çember sakallı bir “herif-i naşerif” (şerefsiz herif) gece yarısı bir benzin bidonuyla gelip, çakmağını çakarak Atatürkçü bir kültür yuvası olan Müjdat Gezen Sanat Merkezi'ni ateşe verdi. Yangın kısa sürede söndürüldü ama hasar büyük!

Müjdat Gezen gerçek bir sanatçıdır. Çağdaş, laik ve Atatürkçü'dür. Sanatçı geçinen birtakım sütü bozuk aktörlere, menfaat düşkünü artistlere, soytarı şarkıcılara benzemez. O, adam gibi adam, sanatçı gibi sanatçıdır.

Yobazlar, ilerideki günlerde daha da çılgınca rezillikler yapabilir. Bu tür vahşi yangınların alevleri Müjdat Gezen ve onun gibi laik cumhuriyet âşığı yurtseverlerin içindeki Atatürk ateşini söndüremez.