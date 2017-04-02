Siyaset kaşalotları!

Meral Akşener açıkladı: MHP'li seçmenin yüzde 80'i HAYIR diyor. Bu sonuç normaldir. Çünkü parti tabanı Devlet Bahçeli'nin altından ıslak sabun gibi kaymış durumda… Bu yüzden MHP'li muhaliflere engelleme ve saldırılar sürüyor.

Kim bu saldırganlar?

Önceki Sağlık ve Devlet bakanlarından Rifat Serdaroğlu, Meral Akşener, Sinan Oğan, Ümit Özdağ ve Yusuf Halaçoğlu'na yapılan saldırıları şöyle değerlendiriyor:

“Kişinin beyninde akıl, aklında doğru bilgi, yüreğinde sevginin kırıntısı, fıtratında medenice tartışma yeteneği yoksa tehdit de eder, toplantı da basar, masaları da devirir, adam da döver!

Böyle kişilerin siyasi kimliklerinin önemi yoktur. Çoğu işsiz güçsüz, it-kopuk takımındandır. Tabii ki, en büyük suçlu, bu it-kopuk takımını azmettiren, oturduğu koltuğa yapışmış siyaset kaşalotlarıdır!”

Kaşalot, çok büyük bir deniz memelisidir. Argoda “aptal, bön” anlamına gelir.

Özdağ ve Halaçoğlu saldırganları MHP Genel Merkezi'nin yönlendirdiğini iddia ederek:

“Ucunda ölüm de olsa toplantılarımıza devam edeceğiz. Hiçbir tehdit bizi ‘HAYIR' kararımızdan vazgeçiremez” diyorlar!