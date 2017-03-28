Söz ve adam!

Türkiye'de gazetecilik tehlikeli bir meslek halini aldı.

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu, referandum sürecinde gazetecilere yönelik hedef gösterme, nefret söylemi ve tehditlerin arttığına dikkat çekerek yaptığı açıklamada şöyle dedi:

“Bu yaklaşım, demokratik koşullarda gerçekleşmesi gereken referandum sürecine gölge düşürmekten başka bir işe yaramayacaktır.

Halkın haber alma ve bilgilenme hakkı için yapılan gazetecilik mesleği, ne yazık ki Türkiye'de sürekli hedef gösterilmektedir. Bu demokrasi dışı tutum, referandum sürecinde artarak sürmektedir.”

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti uyarısında haklıdır.

Okurlarımdan da, şahsıma yapılan tehditlere lânet mesajları geliyor.

Nejat Ongun adlı okurumun mesajı şöyle:

“Sizi tehdit eden densizler, akademik kariyer unvanlarını kırtasiyeciden almış, insan vasıflarını vestiyere asmış kimselerdir.

Bu kişileri, adam yerine koymayınız.

Mevlâna'nın şu sözleri her devirde geçerlidir:

‘Ben söze bakarım,

söz mü diye,

söyleyene bakarım, adam mı diye!'

Gazetecileri tehdit edenlere verilecek cevap budur!”