Tarih affetmeyecek!

Devlet Bahçeli, üç ay önce 11 Ekim Salı günü (gece rüyasında mı gördü, nedir?) durup dururken “Başkanlık Sistemi” fikrini ateşleyince AKP aşka geldi, teklife dört elle sarılarak komisyondan geçirip Meclis Genel Kurulu'na getirdi…

Ülkeyi “Tek Adam” sistemine götürecek görüşmeler Meclis Genel Kurulu'nda dün başladı. Maddelerin tek tek görüşülmesi iki hafta sürecek ve sonunda teklifin tümü üzerinde

oylama yapılacak.

Meclis'teki büyük mücadelenin sonucu bilmece gibi… Fireler de hesaplanınca “Evet” ve “Hayır” oylarının

denk olduğu görülüyor.

AKP ve Devlet Bahçeli, demokrasi ırmağını geriye doğru akıtıp, ülkeyi padişah gibi yönetecek “Tek Adam”a teslim etmek istiyor. MHP'li vekiller buna boyun eğecek mi, göreceğiz!

“Hayır oyu vereceğim” dediği için MHP'den ihraç edilen Gaziantep Milletvekili Ümit Özdağ:

“Devlet Bahçeli, korumak için namusu üzerine yemin ettiği anayasayı korumak yerine, bu anayasayı sürekli ihlal eden kişi için ‘Tek Adam Rejimi' kuracak bir değişikliğin önünü açıyor.

Tarih onu affetmeyecek!” diyor.

Haksız mı?