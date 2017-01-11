Tehlikeli dönemeç!

Türkiye'yi “Tek Adam” yönetimine götürecek antidemokratik tasarının görüşülmesine Meclis'te devam ediliyor.

Tasarıyı savunanların ülkeyi düşündüklerini sanmıyorum. Kendilerinin kısa süreli çıkarlarını ön planda tutuyorlar. Uzun vadede onlar da büyük zararlara uğrayacak ama henüz farkında değiller!

– Eğer tasarı kabul edilirse, Cumhurbaşkanlığı, parti başkanlığı, Meclis, yargı, ordu, hükümet, her şey tek bir kişinin emrinde olacak!

– Milletvekillerini, yüksek yargıyı, savcıları, hâkimleri, Anayasa Mahkemesi'ni, üniversite rektörlerini, bakanları, müsteşarları, aklınıza gelecek her kişiyi o seçecek.

Ya demokrasi ne olacak? Sizlere ömür! Ulusça demokrasiye rahmet okuyacağız!

Bir kişiye milletin tüm kaderi, ülkenin geleceği, herkesin istikbali teslim edilir mi?

Uygar dünyada böyle bir sistem var mı? Yok!

Kabul edilse bile böyle bir sistemin uzun süre yürümeyeceği, sonunda ulusça duvara toslayacağımız kesin. Bu süre içinde olan millete olacak!

İşte, aklı başında olan herkes bu nedenlerle tasarıya karşı çıkıyor.

Türkiye tehlikeli bir dönemeçten geçiyor!