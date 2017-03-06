Tuhaf bir anlayış!

Başbakan Binali Yıldırım gururla bağırıyor:

“Referandumdan sonra TEK ADAM yönetimi olacak! İki başlı devlet olmaz!”

Evet, Başbakan böyle diyor. Var mı

bir diyeceğiniz?

Ee, peki sayın Binali Bey? Zatıâliniz nesiniz, necisiniz? Kendi kendinizi yok edecek bir sistemi neden savunuyorsunuz?

“Bir yerde iki baş olmaz, ben gideyim o zaman!” demek doğru mudur?

Bir okurum mesaj yollamış:

“Sayın Başbakan, bir devlette iki baş olmaz deyip kendisini iptal ediyor. Neden böyle yapıyor? Neden Başbakanlığın bir işe yaramadığını ihsas ederek kendisine haksızlık ediyor?” diye soruyor.

Nasıl cevap vereyim ona?

Başbakan'a bu ülkenin insanları oy verdi, Başbakan olarak da Meclis seçti.

Binali Bey'in davranışları, seçmeni de, Meclis'i de hiçe saymak anlamına gelmiyor mu?

Demokratik anlayışı pek tuhaf doğrusu!

Bu arada Saray'ı göklere çıkararak “Sana bir Ali değil, bin Ali feda olsun” demek de neyin nesi?

Okurlarıma bir cevap vermek zorundayım. Bu nedenle soruyorum:

“Sayın Binali Yıldırım, siz

neden Başbakanlığı kendinize

yakıştıramıyorsunuz?”