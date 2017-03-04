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TOKMAK (RAHMİ TURAN)
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TOKMAK (RAHMİ TURAN)

Türk kadını HAYIR diyor

4 Mart 2017
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Cumhuriyet kadınları bizim gururumuzdur.
Büyük Atatürk “Dünya yüzünde
gördüğümüz her şey kadının
eseridir” der.
Ülkemizin geleceğini özgür kadınlarımız belirleyecektir.
Cumhuriyet Kadınları Derneği, yarın Beşiktaş Barbaros Hayrettin Paşa Meydanı'nda büyük bir miting düzenliyor.
Mitingin teması:
“Türk Kadını Egemenliğine Sahip Çıkıyor ve HAYIR diyor.”
Ayrıca 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü de, 3 gün önceden aynı mitingde kutlanacak.
Cumhuriyet Kadınları Derneği Başkanı Dr. Canan Arıtman:
“İnsan hakları için,
Kadının insan hakları için,
Yurtta barış, dünyada barış için,
Çocuklarımızın geleceği için,
Eşitlik, özgürlük, kardeşlik için,
Atatürk'e minnet borcumuzu
ödemek için,
Kula kulluk etmemek için,
16 Nisan Halk Oylaması'nda
HAYIR diyeceğiz!
Türk kadınının gücünü göstererek milletimizi ve vatanımızı bir kez daha kurtuluşa götüreceğiz” diyor.
– Türk kadınının heyecan verici mitingi yarın saat 13.30'da başlayacak.

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