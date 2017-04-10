Cumhurbaşkanı Erdoğan önceki gün İstanbul Yenikapı'daki mitingde yine Kılıçdaroğlu'na

verdi veriştirdi.

İyi ki Kılıçdaroğlu var! Eğer o olmasaydı Cumhurbaşkanı, Başbakan, bakanlar, kime çatacaklardı? “Evet” için halkı ikna edecek bir sözleri olmadığından Kılıçdaroğlu için yeri göğü inletiyorlar. Vur vurabildiğin kadar!

Anayasa değişikliği

değil de, Kılıçdaroğlu oylanıyor sanki!

Niçin böyle yapıyorlar? “Evet”i savunmak çok zor da onun için…

Referandum, boş sözlerle gürültüye getirilmek isteniyor!

Kılıçdaroğlu “Sabah, öğle, ikindi, akşam, hep bana yükleniyorlar. Yaa arkadaş, Kılıçdaroğlu ne yaptı size?” diyor ve ekliyor:

“Eğer benimle hesaplaşmak istiyorsanız, çıkarsınız karşıma, hesaplaşırsınız. 18 anayasa maddesi içinde Kılıçdaroğlu ile ilgili bir düzenleme mi var? Neden halkı kandırıyorsunuz?”

Kılıçdaroğlu haklı… Bu pazar günü sandığa, bir partiye oy vermek için değil, çocuklarımızın, gençlerimizin, herkesin istikbali için gidip ülkenin geleceğini oylayacağız. Türkiye'nin kaderi

buna bağlı!