Tutuklamalar!

Hükümet değişti. Hayırlı olsun. Fakat… Ülkenin sorunları devam ediyor.

Başbakan Binali Yıldırım OHAL'in vatandaşa değil, devletin kendisini idare için ilan edildiğini söyleyerek “İsteyen mitingini yapıyor. Herkesin işi-gücü yerinde. Vatandaşlarımız hayatına huzur içerisinde devam ediyor” diyor.

Başbakan'a bakarsanız Türkiye özgürlükler cenneti, mutluluklar ülkesi!

Keşke öyle olsa… Gurur duyardık.

Tutuklamalarla Alman Başbakanı Angela Merkel'i bile isyan ettirdik.

Bayan Merkel, tutuklanan 6 insan hakları aktivisti arasında bulunan Alman vatandaşı Peter Steudtner için “Çok haksız bir tutuklama. Suçsuz insanlar zora sokuluyor” diyerek derhal serbest bırakılmasını istedi. Avrupa'da tepkiler büyük!

Başlangıçta “3 ayı geçmez” dedikleri OHAL bir yılını doldurdu, şimdi sopa gibi kullanılıyor!

Devletten ihraç edilen ve 50 bini tutuklanan 296 bin kişi, haksızlığa uğradıklarını belirterek “OHAL İnceleme Komisyonu”na başvurmuş durumda.

Hukuk askıda, demokrasi sallantıda!

Dünya bize şaşırmış bir halde acı acı bakıyor!